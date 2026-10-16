TF Bank Registered: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

TF Bank Registered gab am 14.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,51 SEK präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,70 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat TF Bank Registered im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 29,16 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,30 Milliarden SEK. Im Vorjahresviertel waren 1,00 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at