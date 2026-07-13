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13.07.2026 06:31:29
TF Bank Registered: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
TF Bank Registered lud am 10.07.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
TF Bank Registered hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,97 SEK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,24 SEK je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 25,16 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,18 Milliarden SEK ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 941,6 Millionen SEK in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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