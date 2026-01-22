TF Bank Registered: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

TF Bank Registered hat am 20.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei 2,83 SEK. Im letzten Jahr hatte TF Bank Registered einen Gewinn von 11,05 SEK je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite hat TF Bank Registered im vergangenen Quartal 1,06 Milliarden SEK verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,44 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte TF Bank Registered 938,2 Millionen SEK umsetzen können.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 9,92 SEK präsentiert. Im Vorjahr hatte TF Bank Registered ein EPS von 28,06 SEK je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 3,93 Milliarden SEK – das entspricht einem Zuwachs von 13,57 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 3,46 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen der Analysten für das Gesamtjahr hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 9,94 SEK und einen Umsatz von 2,90 Milliarden SEK beziffert.

Redaktion finanzen.at