22.01.2026 06:31:28

TF Bank Registered: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

TF Bank Registered hat am 20.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei 2,83 SEK. Im letzten Jahr hatte TF Bank Registered einen Gewinn von 11,05 SEK je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite hat TF Bank Registered im vergangenen Quartal 1,06 Milliarden SEK verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,44 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte TF Bank Registered 938,2 Millionen SEK umsetzen können.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 9,92 SEK präsentiert. Im Vorjahr hatte TF Bank Registered ein EPS von 28,06 SEK je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 3,93 Milliarden SEK – das entspricht einem Zuwachs von 13,57 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 3,46 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen der Analysten für das Gesamtjahr hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 9,94 SEK und einen Umsatz von 2,90 Milliarden SEK beziffert.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 3: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 3
17.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
17.01.26 KW 3: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
16.01.26 KW 3: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Asiens Börsen höher
Am Freitag bewegen sich die wichtigsten asiatischen Indizes auf grünem Terrain.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen