TF Bank Registered veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

TF Bank Registered präsentierte am 14.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,17 SEK präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte TF Bank Registered ein EPS von 2,15 SEK je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 17,71 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,09 Milliarden SEK umgesetzt, gegenüber 924,3 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at