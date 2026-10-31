TFI International Aktie
WKN DE: A2DJ2Q / ISIN: CA87241L1094
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31.10.2026 14:31:00
TFI International: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third-quarter 2026 earnings call, held on Oct. 29, 2026, TFI International (NYSE:TFII) reported adjusted diluted earnings per share of $1.67. The company generated $116 million in free cash flow during the quarter. That cash flow provides the financial strength to invest during down cycles.
Three things management said stand out.
Management reduced truck count and increased revenue per truck in the truckload segment, where single customers rent full trailers. Higher asset productivity improved the segment's operating ratio, which measures operating expenses as a percentage of revenue.
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