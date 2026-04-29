TFI International informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

TFI International ließ sich am 27.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat TFI International die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,73 CAD gegenüber 0,960 CAD im Vorjahresquartal.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 5,14 Prozent zurück. Hier wurden 2,67 Milliarden CAD gegenüber 2,82 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at