19.02.2026 06:31:28
TFI International legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
TFI International hat am 17.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.
In Sachen EPS wurden 1,21 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte TFI International 1,45 CAD je Aktie eingenommen.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 8,11 Prozent zurück. Hier wurden 2,67 Milliarden CAD gegenüber 2,90 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum generiert.
Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 5,23 CAD je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei TFI International ein Gewinn pro Aktie von 6,85 CAD in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde auf 11,02 Milliarden CAD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 4,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 11,50 Milliarden CAD umgesetzt worden waren.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
