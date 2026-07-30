TFI International zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

TFI International lud am 27.07.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,30 CAD gegenüber 1,63 CAD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 12,35 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2,82 Milliarden CAD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 3,17 Milliarden CAD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at