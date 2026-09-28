Fines Aktie
WKN DE: A3DTRQ / ISIN: JP3802410005
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28.09.2026 08:00:26
TfL’s bailiffs are chasing me for a stranger’s unpaid Ulez fines
Now TFL is threatening to seize goods for four penalties for a car I’ve never owned
Bailiffs turned up at my home to seize goods over four unpaid Ulez fines issued by Transport for London (TfL) that have nothing to do with me.
The saga began two months ago when I received four enforcement notices from CDER Group relating to a vehicle I have never owned.Continue reading...
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