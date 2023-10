TFS Financial informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

TFS Financial hat am 27.10.2023 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2023 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,070 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,090 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 5,55 Prozent auf 75,5 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 79,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

TFS Financial hat ein EPS für das Gesamtjahr in Höhe von 0,260 USD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,260 USD auf dem gleichen Niveau gelegen.

Umsatzseitig wurden 305,00 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahr hatte TFS Financial 291,20 Millionen USD umgesetzt.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,250 USD ausgegangen, während der Umsatz auf 303,27 Millionen USD prognostiziert worden war.

