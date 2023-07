TFS Financial veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

TFS Financial stellte am 28.07.2023 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS lag bei 0,060 USD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,060 USD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat TFS Financial in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 3,07 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 74,6 Millionen USD im Vergleich zu 77,0 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at