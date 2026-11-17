Private Equity Aktie
WKN: 906781 / ISIN: CH0006089921
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17.11.2026 13:28:38
TG Jones put up for sale by private equity firm after less than 18 months
Modella Capital appoints advisers to look for a buyer after receiving unsolicited offers for the businessWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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