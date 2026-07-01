TG Aktie

TG für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 69230 / ISIN: AT0000692306

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01.07.2026 12:55:54

TG Jones wins court approval to close up to 150 stores

Proposal follows buyout owner’s admission that WHSmith’s former high street business is ‘almost completely broken’Weiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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