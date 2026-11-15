TG Aktie

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WKN: 69230 / ISIN: AT0000692306

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15.11.2026 03:12:43

TG Therapeutics: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors

On its third-quarter 2026 earnings call, held on Nov. 9, 2026, TG Therapeutics (NASDAQ:TGTX) raised its full-year 2026 global revenue guidance to $1 billion. Commercial momentum for BRIUMVI, its intravenous (IV, meaning infused into a vein) antibody therapy targeting B cells for relapsing multiple sclerosis (MS, a chronic nervous system disease), is generating operating cash flow to fund pipeline expansion. Long-term investors are watching how management leverages this commercial base into new formulations and indications. Three things management said stand out.

The company raised its full-year outlook as expanding prescriber adoption drove U.S. BRIUMVI revenue up 52% year over year. Higher sales volume provides operating leverage, turning top-line growth into cash flow that funds broader clinical development.

Self-administered treatments account for roughly 35% of new anti-CD20 therapy starts. Adding a quarterly subcutaneous (subcu, injected under the skin) option allows TG Therapeutics to capture patients who prefer home administration without replacing its existing IV business.

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