TG Therapeutics präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

TG Therapeutics hat am 06.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 0,12 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,030 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 69,55 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 204,9 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 120,9 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at