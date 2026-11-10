TG Therapeutics stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

TG Therapeutics äußerte sich am 09.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,35 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,43 USD je Aktie generiert.

Das vergangene Quartal hat TG Therapeutics mit einem Umsatz von insgesamt 259,9 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 161,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 60,74 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at