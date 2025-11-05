TG Therapeutics: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

TG Therapeutics ließ sich am 03.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat TG Therapeutics die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,43 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,020 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat TG Therapeutics 161,7 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 92,79 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 83,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at