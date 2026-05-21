21.05.2026 06:31:29

TGB Banquets Hotels präsentierte Quartalsergebnisse

TGB Banquets Hotels veröffentlichte am 18.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0,13 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,310 INR je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig standen 104,3 Millionen INR in den Büchern – ein Minus von 10,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem TGB Banquets Hotels 115,9 Millionen INR erwirtschaftet hatte.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 0,490 INR je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei TGB Banquets Hotels ein Gewinn pro Aktie von 0,660 INR in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat TGB Banquets Hotels in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 1,11 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 384,78 Millionen INR im Vergleich zu 380,57 Millionen INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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