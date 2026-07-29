TGB Banquets Hotels: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

TGB Banquets Hotels veröffentlichte am 27.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,07 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,060 INR je Aktie in den Büchern standen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat TGB Banquets Hotels in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 6,11 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 83,3 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren 88,7 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at