TGB Banquets Hotels: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

TGB Banquets Hotels hat am 17.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,03 INR gegenüber 0,070 INR im Vorjahresquartal.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 37,00 Prozent auf 54,2 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 86,1 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at