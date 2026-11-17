TGC Industries hat am 16.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,17 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,040 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 49,80 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 11,4 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 22,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at