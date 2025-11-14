TGC Industries informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

TGC Industries äußerte sich am 12.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,04 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,180 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 57,77 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 14,4 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 22,8 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at