TH International gab am 23.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,60 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,310 USD erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal hat TH International mit einem Umsatz von insgesamt 43,6 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 50,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 12,93 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at