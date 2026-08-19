TH International informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

TH International hat am 18.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS lag bei -0,44 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,320 USD je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 16,77 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 48,3 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 40,2 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at