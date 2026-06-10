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10.06.2026 06:31:29
TH International präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
TH International gab am 09.06.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,49 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,240 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Das vergangene Quartal hat TH International mit einem Umsatz von insgesamt 37,1 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 41,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 10,28 Prozent verringert.
Redaktion finanzen.at
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