TH International präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

TH International hat sich am 14.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

TH International hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,99 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,560 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz lag bei 43,5 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 5,99 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 46,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -1,860 USD. Im Vorjahr waren -1,760 USD je Aktie erzielt worden.

TH International hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 183,10 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 5,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 193,30 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at