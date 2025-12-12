|
TH International vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
TH International hat am 09.12.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
TH International vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,31 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,380 USD je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,28 Prozent zurück. Hier wurden 50,0 Millionen USD gegenüber 50,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.
