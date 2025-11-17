Thai Airways International gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Thai Airways International hat sich am 14.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,16 THB. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 5,72 THB je Aktie vermeldet.

Thai Airways International hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 42,92 Milliarden THB abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 3,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 44,51 Milliarden THB erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at