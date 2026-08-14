Thai Airways International mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Thai Airways International veröffentlichte am 11.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,05 THB. Im Vorjahresviertel hatte Thai Airways International 0,430 THB je Aktie erwirtschaftet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,79 Prozent auf 47,12 Milliarden THB aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 43,31 Milliarden THB in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at