17.11.2025 06:31:29
Thai Airways International PCL hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Thai Airways International PCL hat am 14.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,16 THB präsentiert. Im Vorjahr hatten 5,72 THB je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 3,57 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 42,92 Milliarden THB. Im Vorjahreszeitraum waren 44,51 Milliarden THB in den Büchern gestanden.
