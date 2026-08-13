Thai Airways International PCL präsentierte Quartalsergebnisse

Thai Airways International PCL hat am 11.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,05 THB. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,430 THB je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat Thai Airways International PCL im vergangenen Quartal 47,12 Milliarden THB verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,79 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Thai Airways International PCL 43,31 Milliarden THB umsetzen können.

Redaktion finanzen.at