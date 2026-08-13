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13.08.2026 06:31:29
Thai Airways International verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Thai Airways International veröffentlichte am 11.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,05 THB beziffert, während im Vorjahresquartal 0,430 THB je Aktie in den Büchern standen.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Thai Airways International in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,79 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 47,12 Milliarden THB im Vergleich zu 43,31 Milliarden THB im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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