17.11.2025 06:31:29
Thai Airways International zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Thai Airways International hat am 14.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,16 THB. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 5,72 THB je Aktie vermeldet.
Im abgelaufenen Quartal hat Thai Airways International 42,92 Milliarden THB umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 3,57 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 44,51 Milliarden THB umgesetzt worden.
