Thai Carbon Black legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Thai Carbon Black hat am 10.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,90 THB beziffert, während im Vorjahresquartal -3,500 THB je Aktie in den Büchern standen.

Das vergangene Quartal hat Thai Carbon Black mit einem Umsatz von insgesamt 2,34 Milliarden THB abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,01 Milliarden THB erwirtschaftet worden waren, um 22,39 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at