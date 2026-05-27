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27.05.2026 06:31:29
Thai Carbon Black: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Thai Carbon Black hat am 25.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Der Gewinn je Aktie lag bei 2,94 THB. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,56 THB je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 16,49 Prozent auf 2,46 Milliarden THB. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 2,94 Milliarden THB gelegen.
Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 6,14 THB beziffert. Im Jahr zuvor waren 8,19 THB je Aktie erzielt worden.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Thai Carbon Black 9,55 Milliarden THB umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 20,40 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier waren 12,00 Milliarden THB umgesetzt worden.
Redaktion finanzen.at
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