Banpu Aktie
WKN: 882131 / ISIN: TH0148010018
|
07.04.2026 03:27:44
Thai energy company Banpu plans US$1.5 billion US power investment on data centre boom
The company has one business focusing strictly on coal, and a more general power operation that includes coal, gas and renewable energyWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Banpu Public Co Ltd Foreign Registered
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Banpu Public Co Ltd Foreign Registered
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!