Thai Film Industries präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Thai Film Industries hat am 24.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Thai Film Industries in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 23,94 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 112,9 Millionen THB im Vergleich zu 91,1 Millionen THB im Vorjahresquartal.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 0,010 THB je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -0,020 THB je Aktie erzielt worden.

Thai Film Industries hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 472,05 Millionen THB abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 31,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 692,63 Millionen THB erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at