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16.11.2026 06:31:29
Thai Life Insurance vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Thai Life Insurance hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,21 THB beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,260 THB je Aktie in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal hat Thai Life Insurance 13,66 Milliarden THB umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 3,12 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 14,10 Milliarden THB umgesetzt worden.
Redaktion finanzen.at
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