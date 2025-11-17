|
Thai Life Insurance: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Thai Life Insurance stellte am 14.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,26 THB. Im Vorjahresviertel hatte Thai Life Insurance 0,220 THB je Aktie erwirtschaftet.
Thai Life Insurance hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 14,10 Milliarden THB abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 43,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 25,14 Milliarden THB erwirtschaftet worden waren.
