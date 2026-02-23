Thai Metal Trade stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Thai Metal Trade hat am 20.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS lag bei -0,01 THB. Ein Jahr zuvor waren -0,040 THB je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 2,52 Prozent auf 4,35 Milliarden THB. Im Vorjahresviertel hatte Thai Metal Trade 4,46 Milliarden THB umgesetzt.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,110 THB präsentiert. Im Vorjahr hatte Thai Metal Trade ein EPS von -0,050 THB je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahr hat Thai Metal Trade im abgelaufenen Geschäftsjahr Umsatzeinbußen von 8,47 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 17,63 Milliarden THB. Im Vorjahr waren 19,26 Milliarden THB in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at