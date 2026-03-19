Thai Nakarin Hospital: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Thai Nakarin Hospital äußerte sich am 17.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.01.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 0,44 THB beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Thai Nakarin Hospital 0,580 THB je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 1,24 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 692,5 Millionen THB. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 701,2 Millionen THB umgesetzt.

Redaktion finanzen.at