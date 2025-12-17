Thai Nakarin Hospital gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Thai Nakarin Hospital äußerte sich am 15.12.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.10.2025 abgelaufenen Quartals.

Es stand ein EPS von 0,53 THB je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Thai Nakarin Hospital noch ein Gewinn pro Aktie von 0,620 THB in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 1,74 Prozent auf 700,4 Millionen THB. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 712,9 Millionen THB gelegen.

Redaktion finanzen.at