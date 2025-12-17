Thai Nakarin Hospital präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Thai Nakarin Hospital äußerte sich am 15.12.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.10.2025 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS wurden 0,53 THB je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Thai Nakarin Hospital 0,620 THB je Aktie eingenommen.

Mit einem Umsatz von 700,4 Millionen THB, gegenüber 712,9 Millionen THB im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 1,74 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at