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20.03.2026 06:31:28
Thai Nakarin Hospital: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Thai Nakarin Hospital präsentierte am 17.03.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.01.2026 beendeten Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,44 THB. Im Vorjahresviertel hatte Thai Nakarin Hospital 0,580 THB je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 692,5 Millionen THB – das entspricht einem Minus von 1,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 701,2 Millionen THB in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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