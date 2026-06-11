Thai Nakarin Hospital: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Thai Nakarin Hospital hat am 08.06.2026 die Bücher zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,33 THB beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,490 THB je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 633,3 Millionen THB – das entspricht einem Abschlag von 5,12 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 667,5 Millionen THB erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at