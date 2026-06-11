|
11.06.2026 06:31:29
Thai Nakarin Hospital: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Thai Nakarin Hospital hat am 08.06.2026 die Bücher zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,33 THB beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,490 THB je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz lag bei 633,3 Millionen THB – das entspricht einem Abschlag von 5,12 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 667,5 Millionen THB erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach EZB-Leitzinsentscheid: Wall Street beendet Handel stark -- ATX schlussendlich im Plus -- DAX schließt stabil -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich leichter
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Donnerstag auf positivem Terrain. Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich empfindlich. Die Wall Street notierte kräftig im Plus. Die asiatischen Börsen gaben am Donnerstag mehrheitlich nach.