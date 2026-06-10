Thai Nakarin Hospital verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Thai Nakarin Hospital ließ sich am 08.06.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Thai Nakarin Hospital die Bilanz zum am 30.04.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,33 THB eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,490 THB je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Thai Nakarin Hospital 633,3 Millionen THB umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 5,12 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 667,5 Millionen THB umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at