Thai Oil: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Thai Oil hat am 12.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 8,06 THB gegenüber 0,960 THB im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 143,22 Milliarden THB vermeldet – das entspricht einem Plus von 78,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 80,10 Milliarden THB in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at