Thai Oil legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Thai Oil präsentierte am 07.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Es stand ein EPS von 0,96 THB je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Thai Oil noch ein Gewinn pro Aktie von -1,890 THB in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Thai Oil in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 27,96 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 80,10 Milliarden THB im Vergleich zu 111,19 Milliarden THB im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at