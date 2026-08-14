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14.08.2026 06:31:29
Thai Oil präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Thai Oil stellte am 13.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,71 THB präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,90 THB je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 134,97 Milliarden THB vermeldet – das entspricht einem Plus von 35,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 99,44 Milliarden THB in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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