Thai Oil stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Thai Oil hat am 13.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 3,71 THB beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,90 THB je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 134,97 Milliarden THB beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 99,44 Milliarden THB umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at